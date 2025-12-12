В Саратове за 60 миллионов продают прибыльный медцентр для детей и взрослых

В Саратове выставлен на продажу действующий многопрофильный медицинский центр с более чем 25-летней историей.

Объект реализуется как готовый бизнес в формате ООО, включая полностью оформленную медицинскую лицензию, что позволяет новому владельцу продолжить работу без задержек. Учреждение предоставляет услуги для пациентов всех возрастов — взрослых и детей.

Стоимость объекта составляет 60 миллионов рублей. В цену включена вся существующая инфраструктура, оборудование и обширная клиентская база, сформированная за долгие годы работы.

По оценке продавца, инвестиции в приобретение центра окупятся в течение трёх лет благодаря налаженным потокам пациентов и стабильным финансовым показателям.

Ольга Сергеева