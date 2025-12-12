Мэрия Саратова намерена освободить Ильинскую площадь от ларьков через суд

Работа по демонтажу незаконных ларьков на Ильинской площади в Саратове вступает в завершающую стадию.

Об этом заявил председатель комитета муниципального контроля Лев Юсупов на заседании городской думы.

За год в городе было выявлено 2465 незаконных объектов, из которых снесено 1975. Больше всего нарушений зафиксировано в Ленинском, Заводском и Кировском районах.

Депутаты областного центра акцентировали внимание на давней проблеме Ильинской площади, где ларьки все еще продолжают стоять. Чиновник пояснил, что по этому вопросу уже поданы судебные иски и процесс близится к завершению, по некоторым объектам есть положительные решения суда.

Также в ходе обсуждения была затронута тема незаконных гаражей, построенных в советское время. Юсупов отметил, что работа по их выявлению ведётся активно, особенно по обращениям граждан, так как эти объекты часто становятся очагами антиобщественного поведения.

Наталья Мерайеф