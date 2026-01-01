120 человек прошли обучение в саратовском Центре НВП-подготовки «Патриот»

В первый день нового года губернатор Роман Бусаргин сообщил о завершении обучения первой группы из 120 саратовцев в Центре начальной военно-прикладной подготовки «Патриот 64».

Напомним, Центр, работающий с прошлого года, проводит интенсивный 10-дневный курс тактико-специальной подготовки для граждан от 18 до 35 лет. Программа включает огневую и физическую подготовку, военную медицину, а также правила обращения со стрелковым оружием и дронами.

Инструкторами в «Патриоте 64» работают военнослужащие и ветераны, имеющие опыт участия в специальной военной операции. После четырёх месяцев работы центр выпустил 120 человек, получивших свидетельства об участии в военных сборах.

Ольга Сергеева