На 1-й Садовой в Саратове мальчик попал в больницу после наезда «Чангана»

В Саратове в новогодний день под колёса автомобиля попал ребёнок.

Сегодня, 1 января, в Кировском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Инцидент случился около 16:40 на пересечении улиц 1-я Садовая и Чапаева. По предварительной информации, водитель 1979 года рождения, управлявший автомобилем «Чанган», совершил наезд на мальчика 2013 года рождения. Получившего травмы ребёнка доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева