Саратовец через суд обязал магазин вернуть деньги за ненужный подарочный сертификат

В Управление Роспотребнадзора по Саратовской области обратился житель с жалобой на невозможность вернуть деньги за подарочный сертификат.

Мужчина приобрел его в одном из местных магазинов на сумму 13 190 рублей, но позднее передумал. Продавец отказался возвращать средства.

Ведомство поддержало потребителя и подало иск в суд в его интересах с требованием расторгнуть договор и взыскать деньги.

В результате предприниматель был обязан не только вернуть стоимость сертификата, но и выплатить компенсацию морального вреда. Общая сумма, подлежащая выплате, составила 21 285 рублей.

Алиса Эай