126 пожаров было зафиксировано за два выходных в Саратовской области

В минувшие выходные, 25 и 26 июля, в регионе был зафиксирован пик количества пожаров — 126 случаев за два дня.

Более половины из них пришлось на горение сухой травы и мусора, сообщили в ГУ МЧС России по Саратовской области.

В районах области сохранялась высокая и чрезвычайная пожарная опасность. С начала года в регионе уже произошло 12 лесных пожаров на общей площади 15 гектаров, а всего зафиксировано 413 возгораний сухой растительности и мусора.

Один человек пострадал от огня за прошедшие выходные. В Гагаринском районе Саратова 60-летний мужчина получил ожоги из-за неосторожного обращения с мангалом на приусадебном участке. Пострадавший госпитализирован в ожоговый центр.

На фоне сложившейся обстановки в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. МЧС напоминает гражданам о строгом запрете на разведение костров, сжигание мусора и веток, использование мангалов вне специально отведённых мест, а также о недопустимости бросания непотушенных спичек и окурков.

Ольга Сергеева