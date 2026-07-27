Глава СК поручил ускорить расследование дела о разрушении многоквартирного дома в Саратове

Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование о нарушении прав жильцов аварийной пятиэтажки в Заводском районе.

Речь идёт о здании 1962 года постройки на 2-м Кавказском тупике в Саратове. Дом признали непригодным для проживания ещё в 2023 году, однако людям до сих пор не предоставили благоустроенное жильё. Конструкции, оконные проёмы и фасадная кладка продолжают разрушаться, создавая реальную угрозу для граждан.

Уголовное дело возбудили в марте этого года, но оно до сих пор не завершено. Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Дмитрию Костину ускорить следствие и доложить о результатах, а также о мерах по восстановлению прав жильцов.

Ольга Сергеева