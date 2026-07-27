Саратовские археологи нашли на Увеке старинного керамического пупса

На Увекском городище в Саратове завершилась четвёртая неделя археологических раскопок.

Организаторы из проекта «Укек» рассказали в соцсетях, что погода испытывала учёных на прочность: жара, почти полное отсутствие тени и внезапный ливень, затопивший раскоп. Воду пришлось вычерпывать вёдрами и совками.

Несмотря на трудности, археологи сделали несколько интересных находок: керамический пупс начала XX века, необычное глиняное изделие с жёлтой краской, бусины, монеты, фрагмент изразца и почти целый глиняный светильник. Одну из бусин, расколовшуюся от огня, удалось склеить.

Сейчас на Увекском городище идёт 22-й полевой сезон. Итоги экспедиции подведут на фестивале археологии и реконструкции «Укек-2026», который пройдёт с 4 по 6 сентября при поддержке регионального минкультуры.

Ольга Сергеева