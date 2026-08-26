140 рабочих мест на 4 смены: саратовское швейное предприятие ищет операторов в новый цех

«БТК групп» открывает в Саратове автоматизированный цех: требуется 140 операторов швейного оборудования.

АО «БТК групп» объявило набор 140 операторов швейного оборудования для работы в новом высокотехнологичном цехе в Саратове. Сотрудники будут трудиться в четыре смены — по 35 человек в каждой — на роботизированных линиях с интеллектуальным оборудованием.

Цех оснащён контурными швейными машинами с программируемой прижимной лапкой и игловодителем. Встроенные шаблоны повышают точность операций, снижают брак и увеличивают выпуск продукции.

Зарплата операторов — от 54 до 120+ тысяч рублей. Компания готова обучать новичков без опыта: адаптация длится от 5 до 30 рабочих дней под руководством технологов и мастеров. После обучения — выход на производственный поток.

Ольга Сергеева