В саратовском городском парке высадят 100 деревьев, 4000 кустарников и 900 роз

В рамках масштабного благоустройства территории городского парка стартовал этап озеленения.

У главного входа со стороны улицы 2-й Садовой уже началась посадка многолетних зелёных насаждений. Работы будут идти поэтапно — по мере поступления посадочного материала. Об этом сообщает муниципалитет.

Всего в парке появится 100 новых деревьев, из них 47 — дубы. По берегам прудов высадят иву и ольху, в древесно-кустарниковые группы — сортовую берёзу, лиственницу и ель. На зелёных зонах создадут декоративные композиции из 4 тысяч хвойных и лиственных кустарников, 7 тысяч многолетников, 2,5 тысячи луковичных культур и 900 роз.

Параллельно ведётся планировка грунта под газон, в ближайшее время рабочие приступят к гидропосеву. Начальнику управления по охране окружающей среды и зелёных насаждений Татьяне Рыхловой поручено проконтролировать все этапы работ.

Поскольку городской парк является особо охраняемой территорией, все работы проводятся по согласованию с министерством природных ресурсов и экологии области — именно это ведомство курирует соблюдение природоохранного законодательства на таких объектах.

Озеленение парка реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным: в 2026 году из федерального бюджета на природоохранные мероприятия в регионе, включая лесовосстановление и озеленение, выделено более 83,4 млн рублей.

Благоустройство городского парка выполнено на 93%, работы завершатся до начала осени.

Ольга Сергеева

Фото: мэрия Саратова