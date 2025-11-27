142 тысячи рублей: кто в Саратовской области получает самые рекордные пенсии

Средняя страховая пенсия в Саратовской области составляет около 22 тысяч рублей.

Такие данные опубликованы Социальным фондом России на октябрь 2025 года.

При этом выплаты различаются по категориям: по старости — почти 23 тыс. руб., по инвалидности — около 14,3 тыс. руб., по потере кормильца — примерно 16,9 тыс. руб.

В то же время в регионе есть пенсионеры с значительно более высокими доходами.

Например, 16 летчиков-испытателей получают в среднем по 142 тыс. рублей. За год их выплаты выросли на 15,6 тыс. руб., а за пять лет — на 46 тыс. руб. Для сравнения, средняя пенсия летчиков-испытателей по России в 2025 году достигла 163 тыс. рублей.