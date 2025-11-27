Саратовцам рассказали в мэрии о концепции озеленения

В рамках постоянно действующего совещания (ПДС) при главе администрации города Саратова Михаиле Исаеве заместитель главы по благоустройству Татьяна Рыхлова доложила о ходе реализации Концепции озеленения

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, ключевой тезис — переход к комплексному обновлению зеленого фонда города, в основе которого лежат качество и современные технологии.

На центральных улицах и в скверах продолжается высадка крупномеров. Внедрена практика: при посадке деревьев сразу монтируются системы аэрации и полива непосредственно в лунки. Это гарантирует доставку влаги к корням и существенно экономит ресурсы коммунальных служб.

Налажено сотрудничество с учеными Вавиловского университета. Эксперты рекомендовали уход от монокультуры. Благодаря этому ассортимент городских растений расширился: высаживаются декоративные яблони, черемуха, клены, можжевельники и спиреи. Акцент на зелёных насаждениях, выращенных в местных питомниках.

При поддержке губернатора Романа Бусаргина на центральных улицах в 2025 году продолжается высадка крупномерных саженцев.

В рамках проекта «Новые парки и скверы», инициированного Вячеславом Володиным, на месте снесенных аварийных домов благоустроены 54 новые территории. Новые общественные территории становятся частью зелёного каркаса города.

В приоритете — реконструкция насаждений на улицах Московской, Радищева, Горького, Соколовой и других.

Планируется внедрение мобильного (контейнерного) озеленения на пешеходных зонах.

Главная цель этой работы — создание комфортной, здоровой и эстетичной среды для всех жителей Саратова.

Подготовила Ольга Сергеева