Лучший сокол на фронте

В преддверии Дня Героев Отечества рассказываем о земляках, совершивших ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны

Дважды Герой Советского Союза, маршал авиации, лётчик-истребитель Николай Михайлович Скоморохов родился в 1920 году в селе Лапоть (ныне — Белогорское Красноармейского района) Саратовской губернии.

6 декабря 1940 г. Скоморохов был призван в Красную армию и направлен в Батайскую военную авиационную школу пилотов им. А.К. Серова. Присягу принял в феврале 1941 года, а через четыре месяца началась война. Воевать Николай Михайлович начал в предгорьях Кавказа. Принимал участие в обороне и освобождении Кавказа, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, Австрии.

За время войны Скоморохов совершил 605 боевых вылетов, провёл 143 воздушных боя, выполнил более 100 вылетов на разведку войск противника, многие — в самых сложных метеорологических условиях. Лично сбил 46 самолётов противника, еще 8 — в группе (7-й результат в списке советских асов-истребителей за годы Великой Отечественной войны), три вражеских самолёта уничтожил на земле. Сам ни разу не был сбит, а его крылатая машина не имела пробоин от самолётов противника.

20 апреля 1945 года родителям Николая в саратовскую глубинку было отправлено письмо командования, в котором есть такие слова: «Ваш сын заслуженно является лучшим воздушным соколом нашего фронта и представлен сейчас к присвоению звания «Дважды Герой Советского Союза».

Скоморохов участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года и более 20-ти военных парадов на главной площади страны.