145 проектов НКО допущены к экспертной оценке в Конкурсе социальных проектов

Прошло первое заседание конкурсной комиссии по проведению областного конкурса социальных проектов некоммерческих неправительственных организаций в 2025 году.

Как сообщает министерство внутренней политики региона, члены комиссии утвердили перечень заявок, прошедших отбор для экспертной оценки.

По итогам проверки на соответствие требованиям Положения о конкурсе из 152 поданных заявок к экспертизе допущены 145 проектов, 7 – отклонены. Проверка проводилась в автоматизированном режиме через Портал предоставления мер государственной финансовой поддержки системы «Электронный бюджет».

В ходе заседания также были утверждены состав экспертной группы и её руководитель. Эксперты оценят представленные проекты и подготовят заключения с рекомендациями по каждой заявке. На основе их решений будет сформирован рейтинг проектов-участников.

Напоминаем, что за ходом конкурсного отбора 2025 года можно следить на страничке конкурса на портале системы «Электронный бюджет» в разделе «Подробная информация/Объявления и протоколы».