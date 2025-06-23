Идущие через Саратов пассажирские поезда задерживаются из-за смертельного ДТП

Сегодня, 23 июня, в Казахстане на железнодорожном переезде между станциями Сайхин и Равнинный произошло столкновение грузового автомобиля с поездом.

По данным пресс-службы Приволжской железной дороги, водитель грузовика выехал на пути перед приближающимся составом.

Машинист поезда предпринял попытку экстренно затормозить, однако избежать аварии не удалось. В результате удара локомотив загорелся.

Предварительная информация свидетельствует, что водитель грузового автомобиля погиб на месте. Члены локомотивной бригады не пострадали и в медицинской помощи не нуждались.

Из-за инцидента движение поездов было нарушено. Ожидаются задержки следующих пассажирских составов, проходящих через Саратов:

№148 «Нижневартовск – Астрахань»,

№6 «Москва – Астрахань»,

№5 «Астрахань – Москва».

По статистике, это уже второе ДТП на железнодорожных переездах в Саратовской области с начала года.