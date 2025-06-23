Ученые поддержали назначение Рыхловой на должность замглавы Саратова по благоустройству

Доцент кафедры Лесное хозяйство и ландшафтное строительство ФГБОУ ВО Вавиловский университет Олеся Азарова высказалась о назначении Татьяны Рыхловой на должность исполняющего обязанности заместителя главы по благоустройству.

— Важный и своевременный шаг. Сегодня, как никогда, городу необходимо системное внимание к вопросам озеленения. Мы все видим, как за последние годы из-за климатических факторов и вредителей сильно пострадали зелёные насаждения. «Зелёные лёгкие» Саратова заметно поредели.

Хочется увидеть комплексный и обоснованный подход к озеленению. Речь идёт не просто о посадках, а о планомерной работе: развитии муниципальный предприятий по озеленению, компенсационных высадках, подборе устойчивых пород деревьев и кустарников, формировании комфортной и экологически устойчивой городской среды. Поддерживаю назначение Татьяны Александровны на должность. Уверена, что это даст реальные плоды для города и его жителей.