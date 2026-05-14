16-летний житель Солнечного заплатил 36 тысяч за «призовой» iPhone 17 Pro

Саратовский подросток пытался выиграть iPhone 17, но наткнулся на мошенников.

Жительница посёлка Солнечный обратилась в полицию после того, как её 16-летний сын попался на удочку аферистов. Всё началось 8 мая с рекламы в мессенджере: подростку пообещали розыгрыш iPhone 17 Pro Max. Условие — подписка на канал. Юноша подписался.

Тут же с ним связалась неизвестная «Мария», представившись сотрудницей онлайн-магазина. Она поздравила парня с победой, запросила персональные данные, адрес и почтовое отделение. А затем попросила перевести 3400 рублей за оформление отправки. Дальше — больше: 11 200 рублей за таможенную пошлину (гаджет якобы из-за границы). Незнакомка пригрозила штрафом в случае отказа. Испуганный подросток перевёл ещё 21 798 рублей за «сертификацию» смартфона.

Когда мошенница потребовала около 35 000 рублей за «лицензирование», мальчик заподозрил неладное и рассказал всё матери. Общая сумма ущерба составила 36 368 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ольга Сергеева