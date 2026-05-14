75 000 рублей за день рыбалки: саратовцы открыли новые грани отдыха на Волге с удочкой

Жители Саратовской области активно готовят к отпускному сезону нестандартные предложения для отдыха на Волге и малых реках. Цены и условия — на любой кошелёк.

Любителям рыбалки местные гиды предлагают обучение от 2000 рублей за час. В эту сумму обычно входит катер со снастями и эхолотом. Но особняком стоит предложение 20-летнего парня: «трофейная рыбалка» с комфортабельной лодки «по последнему слову техники» обойдётся в 75 000 рублей в день. Автор советует бронировать сразу два дня.

Для тех, кто ищет бюджетный вариант, — аренда палатки на реке Медведице. Сутки обойдутся в 1500-3000 рублей. Внутри — ортопедические матрасы и бесплатный чай или кофе.

А в Энгельсском районе за 10 000 рублей предлагают полноценный уикенд: горячая уличная купель, русская баня с панорамным видом на Волгу, сапы для прогулок по реке, всё для шашлыка и отдых на качелях.

