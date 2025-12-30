Саратовцам напомнили о завершении сезона охоты на боровую дичь в декабре

В Саратовской области завершается сезон охоты: добыча вальдшнепа разрешена до 31 декабря, а охота с собаками на боровую, степную и полевую дичь — до 1 января 2026 года.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства напоминает охотникам о необходимости предоставить отчёт о добыче:

На вальдшнепа — до 20 января.

На боровую, степную и полевую дичь с собаками — до 21 января.

Данные необходимо передать в организацию, выдавшую разрешение. Для охоты в общедоступных угодьях отчёт направляется в комитет по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, стр. 1.

Способы подачи: лично, через курьера или почтой (рекомендуется заказным письмом с уведомлением и описью).

Ольга Сергеева