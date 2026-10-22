18-летняя россиянка сожгла служебную машину по указке куратора в Саратовской области

В Балашове Саратовской области задержана 18-летняя местная жительница за умышленный поджог служебного автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По данным следствия, инцидент произошёл 19 октября. Девушка прибыла к подразделению правоохранительного органа, выполняя задание неизвестного куратора из мессенджера. Облачившись в легковоспламеняющуюся жидкость, она подожгла машину — огонь частично уничтожил кузов и салон. После поджога злоумышленница позвонила куратору по видеосвязи, чтобы отчитаться о содеянном.

Подозреваемая задержана, следователи решают вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается. Это не первый подобный случай в 2026 году: в октябре в Екатеринбурге 17-летний подросток по заданию интернет-кураторов поджёг две служебные машины полиции, а в сентябре в Волгоградской области школьник совершил поджог полицейского автомобиля по указанию анонимного куратора.