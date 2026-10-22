Определен подрядчик аэровокзала в саратовском городе Балаково

ФКУ «Ространсмодернизация» признало ООО «Автобан» (Саратов) победителем конкурса на корректировку проекта и строительство аэровокзала в аэропорту Балаково, сообщается на сайте госзакупок.

Компания снизила стартовую цену 4,354 млрд рублей на 3,5 млн.

Работы должны завершиться 22 декабря 2028 года. Проектирование запланировано на ноябрь 2026 — август 2027 года (153,3 млн рублей), строительство здания аэровокзала — на июнь 2027 — ноябрь 2028 года (4,2 млрд, включая 1,5 млрд на оборудование).

Проект предполагает строительство полосы длиной 2,5 км, аэродромной инфраструктуры и аэровокзала площадью 7,74 тыс. кв. м. Подряды на аэродромную инфраструктуру стоимостью более 4 млрд рублей в 2024–2025 годах также получил «Автобан». Аэропорт вблизи Балаково существует с 1956 года; в Саратове с 2019 года действует аэропорт «Гагарин».