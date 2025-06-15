19-летняя девушка пострадала при опрокидывании иномарки на Кумысной поляне в Саратове

Молодая пара пострадала в аварии на Кумысной поляне.

В субботу 14 июня в Саратове произошло серьёзное ДТП с участием двух молодых людей. Около 21:30 на Большой Лесопарковой улице в районе Кумысной поляны 19-летний водитель автомобиля Lifan не справился с управлением.

Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. 19-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Ее ровесник водитель не пострадал.

Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия. Сотрудники ГАИ изучают все обстоятельства случившегося, включая возможные причины потери управления транспортным средством.