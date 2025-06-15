Санавиация доставила пострадавшую в ДТП девочку из Вольска в Саратов

«Крылатая скорая» областной детской клинической больницы не знает праздников и выходных, если кому-то из маленьких пациентов нужна помощь.

В субботу 14 июня в Вольском районе в ДТП пострадали два ребёнка. Дети доставлены в Вольскую районную больницу, где после обследования была проведена телеконсультация с нейрохирургом СОДКБ и рекомендован перевод для одного из пациентов — девочки 9 лет. Ребёнку требовалось специализированное лечение в стационаре 3-его уровня.

Бригада санитарной авиации в сопровождении реаниматологов своевременно доставили ребёнка в отделение реанимации СОДКБ. Полёт прошел хорошо, в настоящее время проводится дообследование ребёнка и решается вопрос о дальнейшей тактике лечения, — сообщает пресс-служба клиники.