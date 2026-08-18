2-3 дня до полной стабилизации: Саратовскую область накрыла мощная магнитная буря

На Земле началась третья за август магнитная буря, несмотря на низкую активность Солнца.

Сегодня утром, между 7 и 8 часами по московскому времени, на Земле зафиксирована слабая геомагнитная буря уровня G1. Это уже третье подобное событие за август, при том что солнечная активность остаётся на низком уровне, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Возмущения зарегистрировали мировые сети магнитных обсерваторий. Хотя ухудшение обстановки прогнозировали накануне, специалисты не ожидали заметных колебаний. Предыдущие бури 2 и 8 августа не превышали порога G2 по пятибалльной шкале.

По прогнозам, к полудню геомагнитное поле должно вернуться к слабовозмущённому состоянию. Однако полная стабилизация займёт 2–3 дня — Земля продолжает находиться в зоне влияния крупной корональной дыры, которая способна вызвать новые всплески активности.

Ольга Сергеева