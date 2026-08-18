Девочка получила перелом ребра и разрыв селезенки в частном детсаду «Монтессори»: скоро суд

В Саратове будут судить воспитательницу, из-за которой девочка в детсаду лишилась селезёнки.

В суд передано уголовное дело о травмировании 4-летней воспитанницы частного детского сада «Монтессори». Трагедия произошла ещё 26 января 2026 года — девочка играла в раздевалке без присмотра педагога, потеряла равновесие и ударилась животом о лавку.

Ребёнок получил перелом ребра и разрыв селезёнки. Врачам удалось спасти девочку, но здоровью был причинён тяжкий вред.

Следствие установило, что 27-летняя воспитательница не обеспечила должный контроль за малышкой. В отношении неё возбуждено дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профобязанностей). Расследование завершено, материалы переданы в суд.

Ольга Сергеева