Еще несколько бойцов из Саратовской области геройски погибли на фронтах спецоперации

СВО унесла жизни еще семерых саратовских защитников.
Власти Пугачевского района подтвердили информацию о гибели жителей региона, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции.
В сводки невозвратимых потерь попали имена Романа Буткова, Евгения Юшина, Дмитрия Бубнова, Александра Сеитова, Андрея Мамкина, Алексея Мишина и Рената Таутенова.
Отмечается, что военнослужащие отдали свои жизни, до конца оставшись верными присяге.
Районные власти приносят глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим мужей, отцов и сыновей. Власти призывают земляков поддержать родных погибших героев в час их невосполнимой утраты.
Ольга Сергеева