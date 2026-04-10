Еще несколько бойцов из Саратовской области геройски погибли на фронтах спецоперации

СВО унесла жизни еще семерых саратовских защитников.

Власти Пугачевского района подтвердили информацию о гибели жителей региона, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции.

В сводки невозвратимых потерь попали имена Романа Буткова, Евгения Юшина, Дмитрия Бубнова, Александра Сеитова, Андрея Мамкина, Алексея Мишина и Рената Таутенова.

Отмечается, что военнослужащие отдали свои жизни, до конца оставшись верными присяге.

Районные власти приносят глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим мужей, отцов и сыновей. Власти призывают земляков поддержать родных погибших героев в час их невосполнимой утраты.

Ольга Сергеева