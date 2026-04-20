20 тысяч за клининг: голуби учинили погром в квартире саратовчанки в ее отпуск за границей

Вернувшись из Таиланда, саратовчанка нашла в своей квартире голубей.

Телеграм-канал Baza сообщил о необычном происшествии в городе. Местная жительница Александра после двухмесячного отпуска в Таиланде обнаружила, что ее жилье оккупировали голуби.

По словам девушки, перед отъездом она неплотно закрыла окно — его могло распахнуть ветром. Птицы основательно обосновались в помещении: загадили полы и мебель, испортили синтезатор, а на книжном шкафу свили гнезда.

Из-за антисанитарии и неприятного запаха находиться в квартире невозможно. Александра вызвала клининговую службу — уборка обойдется в 20 тысяч рублей.

Ольга Сергеева