2000 исследований за год: новый томограф Красноармейской больницы бьет все рекорды

В Красноармейской районной больнице новый компьютерный томограф, приобретенный по нацпроекту «Здравоохранение», показал впечатляющие результаты: за 10 месяцев на нем провели около 2000 исследований.

Как пояснил главный врач Анзор Бахаев, современный аппарат значительно повысил качество диагностики, позволяя выявлять заболевания на ранних стадиях и оптимизировать работу медучреждения.

Программа модернизации первичного звена, инициированная президентом Владимиром Путиным, будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Продолжительная активная жизнь».

Ольга Сергеева