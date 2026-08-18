Более 21 млн рублей направят на поддержку молодых мам и многодетных

В бюджет области заложили 349 миллионов рублей на поддержку семей, льготников и дороги.

В региональный бюджет внесены социально значимые поправки. Дополнительные средства распределят по трём ключевым направлениям.

Свыше 21 миллиона рублей направят на ежемесячные выплаты молодым мамам при рождении второго ребёнка и компенсации ЖКУ для многодетных семей. В правительстве отметили, что эти меры становятся всё более востребованными, поэтому власти обеспечивают их своевременное финансирование.

250 миллионов рублей заложены на возмещение затрат перевозчикам за льготный проезд ветеранов, инвалидов и других категорий граждан. Это позволит сохранить доступность общественного транспорта.

Ещё 78 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Советском, Ртищевском, Аткарском и Новоузенском районах. Средства выделены с учётом пожеланий местных жителей — работы затронут дороги в частном секторе и на транзитных улицах.

Всего на три направления из бюджета дополнительно выделено 349 миллионов рублей.

Ольга Сергеева