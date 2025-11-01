Саратовские врачи скорой помощи ежегодно помогают 450 тысячам граждан в экстренных ситуациях

Скорая помощь Саратовской области празднует 105-летие.

Губернатор Роман Бусаргин поздравил коллектив медиков, отметив, что это крупнейшее учреждение здравоохранения региона, обслуживающее более 60% населения. Ежегодно сотрудники «скорой» оказывают помощь 450 тысячам человек.

В своем Telegram-канале глава региона подчеркнул: «За каждым спасением — труд настоящих профессионалов. Вас почти 1300 человек, и вы ежедневно приходите на помощь в экстренных ситуациях. Спасибо за вашу работу!».

Ольга Сергеева