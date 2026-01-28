22 предприятия из Саратовской области при господдержке успешно вывели свою продукцию на экспорт

Центр поддержки экспорта Саратовской области помог 22 предприятиям выйти на зарубежные рынки в 2025 году.

Благодаря этой помощи 22 региональные компании начали поставки своей продукции за рубеж. В перечень экспортируемых товаров вошли металлоконструкции, промышленная техника, электрооборудование, автокомпоненты, мебель и косметика.

Как отметил министр экономического развития региона Андрей Разборов, поддержка начинается уже на этапе формирования идеи выхода на внешние рынки. Центр предоставляет как полностью безвозмездные услуги, так и услуги на условиях софинансирования, что позволяет компаниям уверенно стартовать в международной торговле.

По данным Минэкономразвития области, с 2019 по 2025 год центр оказал свыше 8 300 услуг, поддержал 2,5 тысячи предпринимателей и содействовал заключению 442 экспортных контрактов на общую сумму более 147 миллионов долларов. За это время к экспортной деятельности удалось привлечь 75 новых участников.

Алиса Эай