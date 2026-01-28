С туроператора в Саратове взыскали больше 100 тысяч за чужое фото «золотой обители»

Саратовскую турфирму оштрафовали за незаконное использование чужой фотографии.

Арбитражный суд Саратовской области вынес решение о взыскании более 100 тысяч рублей с местного туроператора за использование на его сайте чужой фотографии.

Иск подала компания «Восьмая заповедь», обнаружившая на сайте «Туроператора сокровищ Поволжья» изображение «золотой обители», по всей видимости, крупнейшего буддийского храма Калмыкии в Элисте.

Как установил суд, истец выкупил исключительные права на спорную фотографию у её автора в ноябре 2023 года, тогда как ответчик использовал её без соответствующего разрешения. Суд удовлетворил требования заявителя, обязав турфирму выплатить компенсацию за нарушение авторских прав.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Алиса Эай