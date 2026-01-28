Днем в Энгельсе во время пожара в многоэтажке погибла пенсионерка

В Энгельсе Саратовской области 28 января в результате пожара в жилом доме погиб человек.

Сообщение о возгорании квартиры на четвёртом этаже пятиэтажки на проспекте Строителей поступило на пульт МЧС в 14:40.

Огонь охватил площадь около 12 квадратных метров. На место выехали три пожарных расчёта. В ходе спасательной операции пожарные с помощью специальных устройств вывели с верхнего этажа трёх человек, ещё шестеро жильцов самостоятельно покинули задымлённый подъезд.

К сожалению, спасти 63-летнюю хозяйку квартиры не удалось. Она погибла. Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Ольга Сергеева