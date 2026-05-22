25 млн рублей получит Хвалынский район на ремонт дорог и развитие инфраструктуры

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин совершил рабочую поездку в Хвалынский район.

Здесь он встретился с местными жителями и озвучил пакет инфраструктурных решений. Основные темы — дороги, вода и долгожданное возрождение речного сообщения.

Дороги частного сектора получат 25 миллионов

Первое и, пожалуй, самое конкретное обещание — дополнительные 25 млн рублей на ремонт дорог. Как подчеркнул губернатор, средства направят в том числе на восстановление проезжей части в частном секторе, где проблема стоит особенно остро.

Вода: новый этап модернизации

Хвалынск включён в новую региональную программу по обновлению коммунальной инфраструктуры. Работы уже стартовали на центральных улицах Ленина и Советской. Но главное — в 2027 году планируется капитальный ремонт более четырёх километров коммуникаций на улице Революционной.

Перед районной администрацией поставлена жёсткая задача: строгий контроль за подрядчиками, соблюдение сроков и обязательное приведение территорий в порядок после завершения работ.

«Метеор» дойдёт до Хвалынска спустя 30 лет

Отдельная тема — транспортная доступность. Благодаря поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина в регионе спустя три десятилетия возродили речные пассажирские перевозки. Уже в следующем году маршрутную сеть продлят до Хвалынска. Это станет возможным после получения нового судна «Метеор», которое строится специально для Саратовской области.

«Местной власти со своей стороны необходимо продумать обустройство всей соответствующей инфраструктуры, включая подъездные пути, удобные подходы для пассажиров. Времени для этого достаточно», — заявил Бусаргин.

Ольга Сергеева