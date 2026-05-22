Знаменитые фигуры на фасаде балаковской «Мадонны» готовят к реставрации

В Балакове демонтируют легендарные фигуры с фасада торгового центра «Мадонна».

Решение о демонтаже принял глава Балаковского района Сергей Барулин после многочисленных жалоб жителей — за прошедшие десятилетия фигуры на центральной улице Ленина заметно утратили первоначальный вид, превратившись из украшений в облезлые истуканы.

«Нужно сделать всё возможное, чтобы вернуть этим фигурам их первоначальный вид и сохранить их для будущих поколений», — прокомментировал Барулин.

В ближайшее время скульптуры отправят на реставрацию в «Губернаторский» техникум, где специалистам предстоит кропотливая работа по восстановлению исторического облика.

Напомним, автором фигур является художник и скульптор Виктор Власов. Эти работы украшают здание с 80-х годов прошлого века и за это время стали не просто частью архитектурного облика Балакова, а настоящим городским символом. Ранее это здание служило Домом быта, где располагались фотосалон, ателье, парикмахерские и прочее. Фигуры символизируют профессии, которые приносят пользу людям.

