На саратовской «Туриаде» обсудили привлечение молодежи к туризму

Саратовская область вновь приняла окружное совещание министров спорта Приволжского федерального округа — в рамках традиционных соревнований «Туриада‑2026».

Главными темами стали снижение числа занимающихся спортивным туризмом, нехватка кадров и способы вернуть внимание молодёжи к активным путешествиям.

Открывая встречу, заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев привёл статистику: в округе зафиксировано сокращение количества людей, вовлечённых в спортивный туризм. В Саратовской области показатель снизился более чем вдвое, тогда как в Марий Эл, Татарстане и Самарской области, напротив, наблюдается рост.

«Я считаю, что это в первую очередь связано с сокращением количества инструкторов», — заявил Машковцев.

Ещё один тревожный тренд: с 2013 года число туристических походов уменьшилось почти в четыре раза. Участники совещания сошлись во мнении, что необходимы развитие кадрового потенциала, укрепление материальной базы и оснащение региональных туристических объектов. Машковцев подчеркнул, что такие объекты обходятся дешевле ледовых арен, а польза от них сопоставима.

Особое внимание уделили работе с молодёжью, в том числе в сельской местности. Среди предложений — активнее привлекать «Движение первых» и развивать походы выходного дня. О проекте «Походы первых. Больше чем путешествие» рассказала Марина Данилова.

«Раньше главным показателем были именно охваты. И нам надо продолжать больше заинтересовывать молодёжь», — отметил Машковцев.

По его словам, реальное количество походов значительно превышает официальную статистику, и в эту работу важно активнее включать профильные федерации и профессиональное сообщество. Ключевая идея: если рядом будут подготовленные наставники и работающая инфраструктура, молодёжь последует за ними.

В дискуссии также принял участие представитель Федерации спортивного туризма России Андрей Писанов. Он поддержал необходимость подготовки новых специалистов и вовлечения опытных спортсменов в работу с подрастающим поколением, подчеркнув, что спортивный туризм нуждается не только в объектах, но и в людях, способных передавать знания и увлекать новичков.

Ольга Сергеева