250 саратовских курсантов стали «Хранителями истории» в патриотическом движении

В Саратовском военном институте войск национальной гвардии РФ состоялась торжественная церемония принятия 250 молодых людей в ряды патриотического движения «Хранители истории». Проект, реализующийся в регионе уже три года, объединил более 5 тысяч учащихся и 400 наставников.

Участники движения систематически ведут работу по сохранению исторической памяти: ухаживают за 180 памятными местами области, организуют встречи с ветеранами, собирают гуманитарную помощь для участников СВО, изготавливают окопные свечи и маскировочные сети. Как отметила председатель комитета молодежной политики Ангелина Беловицкая, проект воспитывает у молодежи уважение к истории и традициям Отечества. Ежегодно активисты движения проводят более 500 мероприятий патриотической направленности.

В рамках церемонии прошли показательные выступления военнослужащих, выставка вооружения и музейных экспонатов. Мероприятие продемонстрировало успешное развитие патриотического воспитания в регионе и активное вовлечение молодежи в сохранение исторического наследия.

Алена Орешкина