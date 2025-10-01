Студент Саратовской консерватории завоевал Кубок мира по баяну в Боснии и Герцеговине

Ростислав Горянский, студент третьего курса музыкального училища при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, одержал победу на престижном международном конкурсе «Кубок мира» в Боснии и Герцеговине.

Молодой баянист, обучающийся под руководством профессора Вячеслава Бондаренко, разделил первое место с двумя музыкантами из Сербии.

Конкурс, проводимый с 1948 года, собрал 26 лучших исполнителей на баяне и аккордеоне из Сербии, Италии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Черногории, Японии, Китая, Казахстана и России. В мае 2024 года Ростислав вошел в состав сборной России из 11 ведущих музыкантов, показав высокий результат на чемпионате страны.

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила, что победа демонстрирует силу педагогических традиций и высокий уровень исполнительского мастерства консерватории. Успех саратовского студента на международной арене подтвердил престиж российского музыкального образования.

