252 Татьяны работают в почтовых отделениях Саратовской области

Почта России выявила самое популярное женское имя среди сотрудниц в Саратовской области.

В преддверии Дня студенчества и Татьяниного дня, которые отмечаются 25 января, Почта России подвела необычный внутренний итог в Саратовском регионе. Оказалось, что имя Татьяна является одним из наиболее распространённых среди работниц областного филиала.

По данным компании, в регионе трудятся 252 сотрудницы с именем Татьяна. Большинство из них — 124 человека — работают почтальонами. Ещё 57 Татьян занимают должности начальников и их заместителей в почтовых отделениях, 30 — операторы связи, а 41 — руководители и специалисты различных подразделений.

Как отметила руководитель пресс-службы Управления ФПС Саратовской области Наталья Можейко, около 72% сотрудников почты в регионе имеют среднее специальное или высшее образование. Среди тех, кто совмещает работу с учёбой, самыми популярными направлениями подготовки стали менеджмент, психология и педагогика.

Судя по именам, средний возраст сотрудниц почты составляет 40 — 60 лет. Именно столько лет назад имя Татьяна было популярно для новорожденных девочек в СССР.

Ольга Сергеева