Мэрия Саратова «забыла» о льготе за садик для детей участников СВО

В Саратове расширен список льготников, освобождённых от оплаты детского сада
Изменения стали результатом прокурорской проверки, которая выявила пробел в местном законодательстве.
Ранее в муниципальных нормативных актах не было предусмотрено освобождение от родительской платы для детей сотрудников правоохранительных органов, МЧС и УФСИН, участвующих в специальной военной операции.
Прокуратура направила главе Саратова информацию о необходимости приведения местной правовой базы в соответствие. На основании этого 30 декабря 2025 года было издано соответствующее постановление, закрепившее данную льготу для указанных категорий граждан.
Ольга Сергеева