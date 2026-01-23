Мэрия Саратова «забыла» о льготе за садик для детей участников СВО

В Саратове расширен список льготников, освобождённых от оплаты детского сада

Изменения стали результатом прокурорской проверки, которая выявила пробел в местном законодательстве.

Ранее в муниципальных нормативных актах не было предусмотрено освобождение от родительской платы для детей сотрудников правоохранительных органов, МЧС и УФСИН, участвующих в специальной военной операции.

Прокуратура направила главе Саратова информацию о необходимости приведения местной правовой базы в соответствие. На основании этого 30 декабря 2025 года было издано соответствующее постановление, закрепившее данную льготу для указанных категорий граждан.

Ольга Сергеева