Ремонт автомобильного моста через Волгу у Саратова обойдется в 644 млн рублей

В Саратовской области стартует масштабный ремонт Пристанского моста.

3 июля 2026 года Федеральное управление автомобильных дорог «Нижне-Волжское» объявило о начале планово-предупредительного ремонта левой стороны Пристанского моста через Волгу. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Стоимость проекта составляет 644,2 миллиона рублей. Завершить его надо в декабре 2028 года. Объект работ: левая сторона мостового сооружения.

В рамках проекта планируется провести комплекс мероприятий по поддержанию эксплуатационного состояния моста. Работы будут включать в себя профилактические и восстановительные мероприятия, характерные для планово-предупредительного ремонта.

Напомним, что ранее в облдуме заявляли о предаварийном состоянии моста и необходимости выделения 7 миллиардов рублей на полную реконструкцию.

Ольга Сергеева