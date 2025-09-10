324 студентки Саратовской области первыми получили выплаты за беременность

В рамках реализации национального проекта «Семья» в регионе министр труда и соцзащиты Денис Давыдов отчитался о предоставлении мер поддержки для будущих матерей.

Уже 324 студентки, ожидающие ребёнка, получили единовременную материальную помощь в размере 100 тысяч рублей.

Особенность программы заключается в том, что подать заявление на получение выплаты можно уже на ранних сроках беременности. Как подчеркнул министр, такая оперативность позволяет оказать своевременную поддержку и способствует принятию решения о сохранении беременности.

Помимо этого, в области продолжает действовать программа ежемесячных пособий для молодых женщин до 25 лет, родивших второго малыша. На финансирование всех указанных мер социальной помощи в 2025 году из бюджета региона выделено 21,8 млрд рублей.