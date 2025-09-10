В Саратовской области за 85 млн продают базу отдыха с собственным пляжем

В Саратовской области появилось в продаже уникальное предложение для инвесторов — загородный комплекс для отдыха.

Объект находится в городе Балаково и обладает ключевым преимуществом: прямым выходом к реке.

Инфраструктура базы включает собственный оборудованный пляж и лодочную станцию, что делает её привлекательной для туристов. По оценкам продавцов, бизнес уже на этапе запуска и даже при неполной загрузке способен генерировать ежемесячную прибыль в районе 1,5 миллиона рублей.

Собственники оценили свой актив в 85 миллионов рублей.