Алексей Антонов: рассмотрели вопросы демографической политики в регионе

На «Правительственном часе» в областной Думе рассмотрели вопросы демографической политики в регионе.

Мы прекрасно понимаем, что вопрос демографии – государственный. Он комплексный и затрагивает продолжительность жизни, количество семей с детьми. Также касается развития общественных территорий, появления нового комфортного жилья.

Это вопрос в какой-то степени философский, он о наличии будущего. Хорошего, прекрасного будущего, что также влияет на демографию.

Поэтому мы будем продолжать эту работу, выходить на новые решения, на новые законы.