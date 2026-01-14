350 саратовских матерей получают новое детское пособие в 8 тысяч от губернатора

В Саратовской области молодым матерям до 26 лет, родившим второго ребёнка, предоставляется региональная ежемесячная выплата в 8 тысяч рублей.

Несмотря на то, что в 2025 году такое право имели около 900 женщин, пособием воспользовались лишь порядка 350 семей.

Как сообщила заместитель министра труда региона Наталия Гурьева, некоторые семьи сознательно отказываются от этой меры поддержки, чтобы сохранить право на более крупные федеральные выплаты, размер которых зависит от дохода. Из-за этого фактические расходы бюджета на эту инициативу оказались вдвое меньше запланированных.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что в 2026 году возрастной критерий для получения выплаты был повышен с 25 до 26 лет, что расширит круг получателей.

В то же время, в новогоднюю ночь в области зафиксировано снижение числа рожденных детей: если в 2024 году их было 38, то в 2026 году — только 28.

Ольга Сергеева