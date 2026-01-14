Алексей Антонов: Проверил уборку снега в Саратове

Продолжаю мониторинг ситуации с расчисткой снега в своём избирательном округе.

Отметил работу городских дорожных служб. На основных магистралях и общественных территориях порядок наводится, накопленный снег вывозят. На Шелковичной, несмотря на сложный рельеф и перепады высот, дорожники приводят в порядок не только проезжую часть, но и лестничные пролёты.

Самая сложная обстановка сохраняется во дворах. Далеко не все управляющие компании эффективно выполняют свои функции. Это недопустимо. Жители платят деньги за содержание жилья и вправе рассчитывать на качественные услуги, а не на сугробы во дворе. Особое внимание надо уделить очистке крыш от снега и наледи. Это вопрос безопасности жизни и здоровья людей.

В этой связи муниципальной администрации нужно требовать от управляющих организаций безусловного исполнения своих обязательств. Если компания не справляется – должны следовать соответствующие выводы и меры воздействия.

Оставленные вдоль дорог и во дворах машины зачастую становятся препятствием для спецтехники. Давайте уважать труд тех, кто убирает город. Совместными усилиями сможем быстрее справиться с последствиями стихии и навести порядок.