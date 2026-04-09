365 молодых саратовских специалистов получили 124 млн рублей поддержки с 2023 года

В рамках рабочего совещании в Саратовской областной Думе руководитель Минпромэнерго области Михаил Торгашин представил практики подготовки специалистов для заводов и предприятий региона.

Работа выстроена по всем направлениям — от школьной скамьи до вуза и производства.

По его словам, в настоящее время наиболее востребованными инженерно-техническими специальностями остаются конструкторы, технологи, программисты, метрологи, наладчики технологического оборудования, контролеры качества технического контроля, специалисты ИТ-сферы. Среди рабочих профессий востребованы токари, фрезеровщики, станочники — универсалы, слесари КИПА, электрогазосварщики, электромонтеры и другие.

С 2022 года в области создано 9 образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Из них 5 — для промышленности: 3 машиностроительных, 1 химический и 1 энергетический. В 2026 году планируется запустить еще два — металлургический и нефтегазовый. Студенты колледжей проходят практику на реальных предприятиях. Среди партнеров — ООО ЭПО «Сигнал», АО «НПП «Алмаз», АО «Балаковорезинотехника», Балаковская АЭС и многие другие.

Вузы готовят инженеров на базе заводов. Так, в СГТУ имени Гагарина Ю.А. действуют 27 филиалов кафедр и центров компетенций на предприятиях области. В СГУ имени Чернышевского — 6 кафедр, в том числе на базе «Алмаз-Фазотрон» и «НПП «Контакт». Балаковский инженерно-технологический институт готовит атомщиков на базе Балаковской АЭС.

Для подготовки кадров с прикладными квалификациями предусмотрено развитие сети учебно-производственных центров на базе промышленных предприятий региона. По итогам 2025 года в регионе действует 11 учебно-производственных центров, на которых прошли подготовку 4250 человек. Речь идет о таких предприятиях, как АО «Металургический Завод Балаково», АО «Вагоностроительный завод», АО «Завод металлоконструкций», АО «Сарэнергомаш», АО «БРТ», АО «Апатит», ООО «Волжский дизельный Альянс», ООО «Король диванов», ПАО «Саратовский НПЗ», АО «БТК Групп», АО «ЕПК Саратов».

Михаил Торгашин напомнил, что с 2023 года в нашем регионе по инициативе губернатора Романа Бусаргина действует программа о поддержке молодых специалистов. Выпускники вузов, устроившиеся по востребованным специальностям с высшим образованием (инженеры-конструкторы, инженеры-технологи, инженеры-программисты), получают единовременные выплаты в размере 350 тысяч рублей. Для выпускников колледжей (токарей, фрезеровщиков, слесарей механосборочных работ и операторов станков с ЧПУ) предусмотрены выплаты в объеме 200 тысяч рублей.

«С 2023 года выплатами воспользовались 365 человек, которые получили 124,25 миллионов рублей. Только в 2025 году выплаты вручили 137 молодым людям. На 2026 год запланировано не менее 40,75 миллионов рублей. Предоставление эффективных мер господдержки в сфере промышленности способствует дальнейшему развитию промышленного потенциала региона и обеспечению промышленных предприятий востребованными высококвалифицированными специалистами», — отметил Михаил Торгашин.