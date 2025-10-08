390 тысяч жителей Саратовской области платят за газ без очередей и комиссий

Более 390 тысяч абонентов «Газпром межрегионгаз Саратов» активно пользуются сервисом «Личный кабинет» для оплаты газа и управления услугами.

Главное преимущество платформы – возможность оплачивать счета без комиссии и без очередей. Сервис создан с учетом реальных потребностей потребителей и позволяет решать все вопросы, связанные с поставкой газа, в удобном цифровом формате.

Помимо оплаты услуг, абоненты могут:

— подключить услугу автоплатежа;

— добавлять до 10 лицевых счетов, чтобы оплачивать газ за близких;

— просматривать историю расчетов и квитанций в электронном виде;

— получать актуальную информацию о начислениях;

— подавать онлайн-заявки на заключение договора поставки газа.

Для удобства жителей сервис работает и в мобильных приложениях: «Мой газ» (Android) и «Газ Онлайн» (iOS).