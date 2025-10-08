В Саратовской области разрабатывают стратегию развития отдаленных районов

В Саратовской областной Думе обсудили проект стратегии развития отдаленных районов до 2030 года с прогнозом до 2036, сообщил спикер Алексей Антонов.
В стратегии называют приоритетами защиту здоровья и развитие медицинского туризма, создание высокооплачиваемых рабочих мест, привлечение квалифицированных преподавателей и внедрение образовательных программ, поддержку позитивных медиапроектов, развитие жилищного строительства и современной инфраструктуры, содействие внутреннему туризму.
Планируется определить «опорные точки роста» — перспективные населенные пункты для дальнейшей интеграции в программы развития.
Депутат Антонина Галяшкина отметила участие трех районов в губернаторской программе развития. После утверждения стратегии, депутаты рекомендуют правительству области учитывать её положения.
«Стратегия дает понимание законодательного вклада в развитие этих районов», — подчеркнул Антонов.