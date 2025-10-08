Команда Калинина вспомнила ушедших добровольцами на СВО учителей

В отделе литературы и искусства Саратовской областной универсальной научной библиотеки прошел поэтический вечер «Слово о тебе, Учитель!» Мероприятие, посвященное Дню учителя, организовала руководитель волонтерского центра Саратовского областного педагогического колледжа Вера Помогаева.

Прозвучали стихи авторов и чтецов Ольги Гришаниной, Елены Потаповой, Алексея Фефёлина, Татьяны Резниковой и многих других.

В ходе вечера шеф-редактор Медиахолдинга «Ветеранские вести» Наталья Курлыкова передала приветствие и поздравление педагогам от депутата Саратовской облдумы (фракция СРЗП), ветерана боевых действий, полковника запаса Вячеслава Калинина, вручив, по поручению парламентария, благодарность и плакаты с Героями России Саратовской области Вере Помогаевой.

Наталья Васильевна рассказала присутствующим об учителях, ушедших добровольцами на специальную военную операцию, и прочла в их честь авторские стихотворения.

«Мы должны помнить и чтить смелые и решительные поступки наших земляков, педагогов, которые, будучи патриотами, настоящими мужчинами, не остались в стороне в непростое время для России, пошли добровольцами на фронт. Эти мужественные и отважные люди стали лучшим примером для своих учеников, для всей страны. Поздравляю вас с праздником, дорогие учителя! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов в труде, а тем, кто на передовой – удачи в бою, силы духа, скорой Победы», — подчеркнул Вячеслав Калинин.

Напомним, что дедушка Вячеслава Вячеславовича Василий Иванович Калинин, ветеран Великой Отечественной войны, разведчик, удостоенный многих наград, работал после войны учителем в Шумейковской школе.